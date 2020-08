Le e-casier judiciaire déjà fonctionnelle fait des heureux

L’application e-casier judiciaire mise en place par le gouvernement afin de faciliter la demande et l’obtention de cette pièce importante aux populations fait déjà de nombreux heureux. Mis en service le 30 juillet dernier, plus de 300 demandes de casiers judiciaires sont déjà reçues et traitées et les demandeurs en possession de leur document.

Cliquer ici pour y accéder

Quelques uns ont exprimé leur satisfaction par cette avancée notable qui leur facilite désormais les choses et leur évite les longs voyages.

« Après avoir formulé ma demande le 29 juillet vers 16h30, je viens de recevoir à l’instant un mail me notifiant l’édition du Casier, mail contenant un lien donnant accès à la page de téléchargement. En moins de 24 h, et à plus de 1000 Km ! Je suis comblé car autrefois, il le fallait me rendre à Lokossa et y passer la nuit une fois si je ne veux pas revenir une semaine plus tard », a confié Patrice Tossavi très heureux.

Selon Ayodélé Ognin, c’est la galère quand on n’est pas né à Cotonou pour le retrait d’un casier judiciaire. « On a dû envoyer quelqu’un à Savalou, ensuite à Bohicon, finalement il fallait se rendre à Abomey. Après tout ceci, attendre trois jours pour le retrait », a-t-elle fait savoir indiquant les frais d’hôtel et déplacement. « Lundi dernier, j’ai fais une demande pour le e-Casier judiciaire sans grande conviction. En deux minutes, paiement fait. Surprise ce matin, 72 heures après, je reçois un mail la demande traitée, et la casier judiciaire reçu par mail », s’est-elle réjouie.

Même sentiment chez Idohou. « Fini les longues files d’attente pour avoir son casier judiciaire », a-t-il notifié.

Lionel Djaito après plusieurs tentatives infructueuses pour la demande, a fini par se faire enregistrer. Sa demande a été prise en compte, et il espère patiemment avoir son casier judiciaire.

Le casier judiciaire est l’une des pièces importantes souvent exigées pour la constitution de dossiers. Autrefois pour l’obtenir, il fallait se rendre dans le tribunal du ressort de son lieu de naissance. Ce qui oblige les gens à parcourir des centaines de kilomètres avant de faire la demande et l’obtenir. Pour remédier à cette situation, le ministère de la justice a mis en service une application afin de faciliter l’obtention du casier judiciaire à tout béninois quelque soit sa position dans le monde.

F. A. A.

7 août 2020 par