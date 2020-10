L’ananas pain de sucre d’Allada obtient le certificat IGP

Grande satisfaction pour le gouvernement dans ses efforts à promouvoir les produits béninois. L’ananas « Pain de Sucre » du plateau d’Allada a reçu mercredi 28 octobre dernier, le certificat d’enregistrement de l’Indication géographique protégé (IGP) de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI). La cérémonie de remise du certificat a eu lieu en présence des ministres Gaston Dossouhoui de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et Shadiya Alimatou Assouman de l’industrie et du commerce.

Très heureux de cette distinction, le président du Groupement de défense et de gestion de l’ananas « Pain de Sucre », Bernard Gbèlidji, après avoir témoigné sa gratitude aux différents acteurs ayant travaillé à ce résultat, a pris l’engagement d’œuvrer à ce que cette reconnaissance puisse impacter davantage la filière ananas.

Le directeur général de l’Agence nationale de la Propriété intellectuelle (ANAPI), Mathias Agon, a exprimé aussi sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le Bénin dans le processus ayant abouti à la délivrance du certificat d’enregistrement de l’Indication géographique. Pour lui, c’est pour promouvoir la réputation de qualité de l’ananas « Pain de sucre » du plateau d’Allada du Bénin et de ses dérivés sur les marchés local, sous-régional et international que l’Agence qu’il dirige a présenté le dossier de demande de titre de ce produit à l’OAPI.

Selon Denis Bohoussou, directeur général de l’OAPI, l’indication géographique est plus qu’un simple instrument commercial ou juridique. C’est le couronnement d’un long processus qui impose des sacrifices, a-t-il ajouté précisant que c’est « un outil de développement rural susceptible de servir les intérêts commerciaux et économiques tout en préservant les valeurs locales telles que la tradition culturelle et l’environnement ».

Fière de cette distinction, le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman a exhorté les acteurs de la filière ananas à plus de travail. « Cette distinction, loin d’être un honneur, constitue un moyen de pression pour positionner l’ananas « Pain de sucre » du plateau d’Allada sur les marchés régionaux et internationaux », a-t-elle lancé.

C’est maintenant que le plus dur commence pour les producteurs béninois, a fait savoir le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

A l’instar des producteurs de l’ananas « Pain de sucre » du plateau d’Allada, Gaston Dossouhoui a exhorté les producteurs d’autres produits tels que le gari Sohoui de Savalou et l’huile d’arachide d’Agonlin à travailler davantage afin que ces produits soumis également à la reconnaissance et à l’enregistrement en indication géographique de l’OAPI, bénéficient aussi de cette reconnaissance.

Selon lui, le Bénin est le plus grand producteur mondial d’ananas « Pain de Sucre », variété sucrée, douce et de couleur distincte.

Ces dernières années, la production d’ananas a atteint plus de 300 000 tonnes, après une croissance régulière qui contribue à plus de 4,3% au PIB agricole après le coton (25%) et le cajou (7,4 %).

F. A. A.

30 octobre 2020 par