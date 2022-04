Le football féminin dans un processus irréversible au Benin

Le football féminin béninois, longtemps resté enfant pauvre de la discipline retrouve des couleurs depuis seulement quelques années. C’est en effet à partir de 2019, qu’un nouveau vent porteur d’espoir pour la gente féminine sportive refait surface. Désormais, les clichés et les pesanteurs socio-culturelles qui annihilent les velléités des autorités compétentes du cuir rond disparaissent progressivement laissant place à une émulation. Au demeurant, le pire à craindre est le retour dans les travers de l’improvisation dans la gestion du football.

La première division féminine : Le retour à la compétition

Le championnat national féminin de football réunit les meilleurs clubs du Bénin. Organisé par la Fédération béninoise de football (FBF), le championnat a repris en 2019 après une longue traversée du désert. En effet, de 2006 à 2018, la compétition a été inexistante. C’est après l’installation de l’équipe De Chacus à la tête de la FBF que la Jeunesse Sportive de la Vallée sera sacrée championne nationale en 2019. En 2020, la Covid-19 a contraint à l’annulation et en 2021 Espoir FC s’offre le titre.

La saison 2021-2022 a été lancée depuis le 26 décembre 2021. Elle va se disputer avec 18 équipes réparties en deux poules de neuf. La phase de groupe est prévue pour connaître son épilogue le 29 mai 2022. Les équipes arrivées premières au terme de cette phase sont directement qualifiées pour les demi-finales. Celles classées 2ème et 3ème vont participer aux quarts de finale. Enfin, les dernières de chaque groupe sont reversées en division inférieure pour la saison suivante.

La deuxième division féminine : Une innovation révélatrice !

A l’instar de la première division, la deuxième aussi effectue son retour après une longue période d’inactivité. Pour le compte de la saison 2021-2022, la D2 a démarré avec une particularité. Les 10 équipes en lice n’auront pas le droit d’aligner des joueuses de plus de 20 ans, autrement dit, elle est réservée uniquement aux footballeuses nées après 2002. Donc, une D2 spéciale U20 ! Une innovation jugée révélatrice par plusieurs observateurs avertis du football féminin béninois, car elle vient comme une bouée salvatrice pour l’équipe nationale senior. En effet, cette dernière souffre d’un manque cruel de relève. Désormais, elle pourra puiser dans cette réserve constituée uniquement d’une jeune garde de qualité et déjà bien rôdée. Cette expérimentation est une grande première et constitue un fait positivement marquant du quadriennat De Chacus.

Le management du football féminin : Des ateliers pour mieux outiller les acteurs

En décembre 2021, la Fédération béninoise de football a initié une série d’ateliers de formation au profit des acteurs du football féminin à Lokossa dans le sud-ouest du pays. Cette démarche visait à préparer les acteurs du football féminin afin que la saison 2021-2022 soit une réussite. Le but est d’élargir non seulement le champ de management de ces acteurs mais également d’améliorer la qualité des membres impliqués dans la promotion et le développement du football féminin. A cet effet, trois grands axes constituant les thèmes des communications ont été définis : La gestion d’un club féminin de football et ses spécificités ; le statut de la joueuse et les défis du football féminin.

« Le management est un pilier essentiel du succès. C’est pourquoi nous tenons à la bonne gestion de nos clubs féminins », avait fait savoir Claude Paqui, Secrétaire Général de la FBF.

Bonaventure Codjia, directeur des sports d’élite estime que le football est un vecteur d’épanouissement pour les jeunes filles.

Aussi, toujours dans le cadre des préparatifs de la saison en cours, il y a-t-il eu des ateliers de formation organisés au profit des secrétaires généraux ou administratifs des clubs du championnat féminin comme des autres championnats. L’objectif principalement visé est de mieux les outiller pour l’utilisation de la plate-forme « FEBEFOOT CONNECT » pour l’accomplissement des formalités de demande de licence et de transfert. Vraisemblablement, le football féminin est en train de faire sa toilette pour paraître sous son plus beau jour.

Ubrick François Quenum

19 avril 2022 par