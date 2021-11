L’agence Fitch fait passer la note du Bénin à « B+ »

Fitch Ratings a relevé la note par défaut des émetteurs de devises à long terme (LTFC) du Bénin (IDR) à « B+ » au lieu de « B ».

Les principaux facteurs de la notation se présentent comme suit :

La résilience de l’économie béninoise à la fois au choc pandémique et au coup de la fermeture de la frontière nigériane, combinée à l’opinion de Fitch selon laquelle la probabilité de scénarios à la baisse associés à ces chocs a diminué.

Pour Fitch les prévisions de déficit budgétaire pour 2021 et 2022 sont pires que prévu, mais la dette publique devrait toujours se stabiliser à environ 50 % du PIB.

L’économie béninoise a fait preuve d’une résistance considérable à la pandémie avec une croissance en 2020 de 3,8%, un ralentissement par rapport aux années précédentes mais l’un des plus élevés parmi les souverains notés Fitch.

Un soutien budgétaire du gouvernement, une bonne récolte de coton et la poursuite de l’exécution du programme d’investissement du gouvernement.

Les risques de pandémie se poursuivent, illustrés par une vague modérée d’infections ces derniers mois et un niveau de vaccination toujours faible, avec seulement deux vaccinations pour 100 personnes délivrées à la mi-octobre. Cependant, nous supposons que d’éventuelles vagues supplémentaires ne feront pas dérailler la reprise, car le gouvernement et les agents économiques semblent avoir amélioré leur capacité à s’adapter à un environnement de santé publique en évolution.

La fermeture de la frontière nigériane en août 2019 s’est avérée être un choc moins sévère qu’initialement prévu.

Selon l’agence de notation, les importations au Bénin de catégories de biens qui représentent une part importante des exportations informelles ont déjà repris au 2S20 et le gouvernement nigérian a décidé de rouvrir à la fin de l’année dernière.

Cette réouverture donnera encore un coup de fouet à la reprise en 2021, qui sera également soutenue par de fortes dépenses d’investissement publiques, conduisant à une croissance du PIB de 6,1%, selon les prévisions de Fitch.

Les efforts du gouvernement pour renforcer et diversifier le secteur agricole et stimuler les investissements directs étrangers devraient contribuer à maintenir la croissance à ce niveau au cours de la période de prévision.

