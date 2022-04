Moov Africa partenaire officiel du championnat des amateurs senior du Handball au Bénin

Reporté en raison de la pandémie du Coronavirus, la phase finale de l’édition 2021 du championnat sénior des amateurs de handball soutenue par le réseau Moov Africa s’est achevée dans l’après-midi de ce samedi 23 avril 2022 au Hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont remporté le trophée face à ASSEC de Djougou au terme de la finale âprement disputée.

33 buts contre 30, c’est le score de la finale du championnat senior des amateurs de handball. Elle a opposé les étudiants de l’UAC à ASSEC de Djougou. Très heureux d’avoir remporté le trophée, le capitaine de l’UAC fait savoir que c’est le travail qui a payé. « Nous étions soudés, et avec l’unité, on a pu remporter le trophée. L’équipe adverse n’a pas démérité. Ils n’ont pas vite pris le match en main. C’est en 2ème partie qu’ils ont compris mais c’était déjà trop tard », a déclaré Cyrille Adebayo.

Pour Ali Gakou Aboubacar, la défaite de ASSEC de Djougou se justifierait par une impréparation. « Depuis que Covid-19 est arrivée, on ne s’est jamais entraîné. On est venu en détail mais ça m’a fait honte ; 03 buts d’écart, c’est une honte », a confié le capitaine sûr de mieux s’organiser pour la prochaine édition.

Selon le président de la Fédération béninoise de handball, l’objectif du championnat est de s’assurer d’avoir finir tout ce qui avait été mis en suspens. Karimou Sidikou a exprimé ses remerciements à Moov Africa pour son soutien. « Lorsque vous êtes responsable dans une organisation et que vous avez des gens pour vous accompagner, vous ne pouvez qu’être content », a-t-il souligné.

Occuper la jeunesse et révéler les talents

Le championnat sénior des amateurs de handball selon le directeur marketing et communication de Moov Africa s’inscrit dans une démarche du réseau de téléphonie mobile qui consiste à organiser des évènements au profit de la jeunesse. Il s’agit donner la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs talents, a souligné Mostafa El Houti. Quel que soit le domaine (football, Gaming, handball, etc), c’est un plaisir pour Moov Africa de donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer.

« Moov Africa est aux côtés des jeunes, les jeunes sont aux côtés de Moov Africa, et ça va continuer », a poursuivi le directeur marketing et communication. Mostafa El Houti a par ailleurs remercié la Fédération béninoise de handball qui, souligne-t-il, est un partenaire sûr, à qui Moov Africa fait confiance.

Avant la finale, le match de classement s’est soldé par la victoire de ADJIDJA sur CANON de Porto-Novo 32 contre 27.

Au total, 05 équipes ont pris part à ce championnat. Il s’agit de ASSO Tigre de Houéyogbé, CANON de Porto-Novo, ADJIDJA, ASSEC de Djougou, et l’UAC.

Après le championnat sénior des amateurs de handball, Moov Africa annonce plusieurs autres activités au profit de la jeunesse. Il s’agit du marathon de Cotonou qui démarre ce dimanche 24 avril 2022. Une autre édition de Gaming est prévue avant la fin de l’année. Au moins trois grands concerts seront organisés avant la fin de l’année. Pour toutes ces activités, le directeur marketing et communication a invité la population à être à l’écoute. « Il y aura pas mal de choses ; avec Moov Africa, ça bouge », a-t-il conclu.

