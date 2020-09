L’Ong-Gameia fėlicitėe pour ses performances scolaires

La deuxième ėdition des cėrėmonies d’actions de grâce et de distinctions des accompagnės et artisans du Groupe d’actions pour la motivation et l’ėveil intellectuel (Gameia) a ėtė cėlėbrėe, ce dimanche 13 septembre 2020 au complexe scolaire Saint-Michel à Cotonou. C’ėtait en prėsence du professeur Franck Euloge Akodjètin, de la reprėsentante de la marraine de la manifestation, Talata Mariam Chabi Zimė, vice-prėsidente de l’Assemblėe nationale, de plusieurs personnalitės, parents d’ėlèves et apprenants. Durant toute la cėrėmonie de remise de distinctions, la directrice exėcutive de l’Ong-Gameia et ses partenaires ont reçu des messages de fėlicitations et de soutiens de toutes parts pour avoir aidė plusieurs apprenants en difficultės d’apprentissage à rėussir aux examens.

Le vice-prėsident de Gameia, Thėophile Amoussou, a montrė que ces performances scolaires entrent dans le cadre des objectifs de l’Ong. Selon ses propos, Gameia a pour but de contribuer à l’amėlioration des rėsultats scolaires, contribuer à la culture de la pėdagogie des enseignants honoraires et participer à la promotion du genre et à l’ėducation des valeurs citoyennes. Prenant la parole, la directrice exėcutive de l’Ong-Gameia a confirmė tout le bien qu’on pense de son organisation à travers les rėsultats obtenus aux derniers examens de fin d’annėe. "Depuis *trois ans, avec l’appui des accompagnateurs que nous avons formės, nous expėrimentons les mėthodes Gameia avec des apprenants en difficultės d’apprentissage*...", a fait savoir Crėpine Gandaho Amoussou, avant de rėvėler les performances obtenues en ces termes : "Cette annėe, sur les 40 candidats que nous avons encadrės, 37 sont admis. *Nous avons obtenu 100% au Cep Pour un effectif de 05/05, 100% au Cap pour un effectif de 02/02, au Bepc pour un effectif de 14/15, au Bac pour un effectif de 16/18 et pour les classes* intermėdiaires 14/14, soit 51/54 apprenants pour un pourcentage de 94,4% avec quatre mentions...". Elle a soulignė que ces diffėrents rėsultats satisfaisants et rassurants confirment l’efficacitė des mėthodes Gameia. Elle poursuit en soulignant qu’en dehors des encadrements à domicile, son ėquipe travaille dans 52 collèges rėpartis dans les villes de Cotonou, Calavi, Sémè-Podji et Porto-Novo et anime plusieurs conferences, communications et ėmissions radio-tėlė.

Comment Gameia atteint-elle ses objectifs ? Sa directrice exėcutive a indiquė qu’elle dėveloppe des thèmes ciblės. "Pour les parents d’ėlèves, le thème que nous dėveloppons est < >. Pour les apprenants : < > et pour les enseignants, c’est : < >....", selon ses explications.

Tous les intervenants ont fait des tėmoignages ėlogieux en faveur de l’Ong-Gameia et de sa directrice exėcutive. "Comme une mayonnaise, ça a pris...Nous sommes acteurs de notre avenir. Vous êtes tous nės brillants. Ne soyez jamais fatiguės des ėtudes...", a conseillė le professeur Franck Euloge Akodjètin aux apprenants, tout comme la reprėsentante de la marraine de ladite ėdition. Après leurs distinctions, parents d’ėlèves et apprenants n’ont fait que saluer les performances de Gameia qui a l’engagement de poursuivre avec succès l’amėlioration du niveau d’apprentissage des acteurs de l’ėducation au Bėnin.

J.Y. M



14 septembre 2020 par