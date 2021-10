L’OMS ordonne la vaccination anti-palu en Afrique

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un déploiement massif du vaccin antipaludique RTS, S en faveur des enfants vivant en Afrique subsaharienne. C’est à travers un communiqué rendu public, mercredi 06 octobre 2021.

Attendu depuis longtemps pour mettre fin à la mort chaque année de plus de 400 mille personnes dans le monde, dont 95% Afrique, le vaccin antipaludique ‘’RTS, S’’ ou ‘’ Mosquisrix’’ sera mis à la disposition des enfants vivant en Afrique subsaharienne.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a donné son feu vert pour un déploiement massif du vaccin après des essais concluants.

« Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme (…). Aujourd’hui, l’OMS recommande l’utilisation généralisée du premier vaccin contre le paludisme au monde. Cette recommandation est basée sur les résultats d’un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi, qui a touché plus de 800 000 enfants depuis 2019 », a indiqué le patron de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mercredi 06 octobre 2021.

Pour la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, l’ « utilisation généralisée » du vaccin « en plus des outils existants pour prévenir le paludisme, pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année ».

Fabriqué par le géant pharmaceutique britannique GSK, le « RTS, S » est le premier vaccin à montrer une efficacité pour réduire significativement le nombre de cas de paludisme, y compris de paludisme grave menaçant le pronostic vital, chez les enfants.

M. M.

7 octobre 2021 par