Perspectives de coopération entre ICESCO et le ministère tunisien de l’emploi

Une délégation de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) s’est entretenue avec M. Nasreddine Nsibi, ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. La réunion a eu lieu lundi 15 novembre 2021 au siège du ministère à Tunis.

Les deux parties ont examiné les perspectives de partenariat et de coopération entre l’ICESCO et le ministère en matière de formation professionnelle, d’emploi et de promotion de l’esprit entrepreneurial. Lors de l’entretien, la délégation de l’ICESCO a félicité l’expérience tunisienne dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Le ministre tunisien a affirmé la prédisposition du ministère à renforcer la coopération avec l’ICESCO. Il a salué le rôle de l’Organisation dans l’échange des expériences en matière de formation professionnelle, d’emploi, et de promotion de l’esprit d’initiative chez les jeunes pour renforcer les compétences et faire avancer le mouvement économique dans les États du monde islamique.

La délégation de l’ICESCO est composée de Dr Kaïs Hammami, Directeur du Centre de Prospective stratégique, et M. Hedi Shili, Directeur des Affaires juridiques.

L’ICESCO tiendra les 16 et 17 novembre 2021 à Tunis le Forum de l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation des femmes, pour discuter du rôle de l’initiative féminine dans le développement économique à l’horizon 2030.

