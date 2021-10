Owolobè et ses co-accusés fixés sur leur sort le 26 octobre

Le verdict de l’affaire de châtiments corporels au palais de la Fraternité Ogboni sera rendu le mardi 26 octobre 2021.

A l’issue des réquisitions du ministère public et de la plaidoirie des avocats, ce mardi 19 octobre 2021, au Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, le juge en charge du dossier de bastonnade au palais de l’Empereur Owolobè a décidé de renvoyer le dossier au mardi 26 octobre 2021.

Le ministère public représenté à l’audience par le juge Ahoga a requis 36 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d’amende contre les huit ministres du palais impérial.

L’avocat de la victime, Me Philibert Behanzin, a plaidé que l’Empereur Owolobè sous convocation soit déposé en prison. Une demande à laquelle le ministère public n’a pas accédée. « L’empereur ne savait pas que le conseil organisé par ses ministres allait dégénérer (…). Owolobè n’a pas participé directement à la commission d’infraction », soutient le ministère public qui a demandé la relaxe de l’Empereur Owolobè au bénéfice du doute.

Les avocats des mis en cause ont indiqué qu’un 1,2 millions FCFA ont été mis à la disposition de la victime pour ses soins. La défense a alors exigé que le point des dépenses dans le cadre des soins soit fait.

Les huit ministres retournent en prison et vont comparaître mardi 26 octobre 2021 en compagnie de l’Empereur Owo-lobè.

Sa majesté Kabiessi Owolobè et huit de ses ministres ont été interpellés et présentés au procureur de la République le 19 juillet 2021. L’empereur est relâché et placé sous convocation.

Les prévenus sont poursuivis pour « coups et blessures » et « complicité de coups et blessures » pour des faits qui remontent à la nuit du 23 au 24 juin 2021 au Palais de la confrérie Ogboni.

Dans une vidéo diffusée le weekend du 18 juillet 2021 sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme (la victime nommée Ibrahim Zannou) flagellé à sang par un groupe d’adultes (des ministres de la cour impériale de la Fraternité Ogboni) suite à une opération de mobile money. Les images sont accompagnées d’un audio du jeune homme, secrétaire au palais de la confrérie Ogboni.

M. M.

19 octobre 2021 par