L’Atacora bat-il record d’absence ?

Plus de 700 candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) session de juillet 2020, ne se sont pas présentés dans leurs centres de composition dans le département de l’Atacora, a-t-on appris auprès des responsables en charge de l’organisation dans l’Atacora, du Cep 2020.

« Ils sont au total 722 candidats qui, dans tout le département ne composent pas » a précisé un responsable de l’enseignement primaire du département. selon ce dernier, plusieurs raisons justifient cette absence qui pourrait être un record. Parmi les raisons évoquées l’exode rurale, les travaux champêtres et aussi la santé. « Mais il faut reconnaître que la responsabilité des parents sont entre autres, les causes directes de ces absences. », a-t-il soutenu.

