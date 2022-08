Kiss Daniel à Cotonou pour le Y’ello Ferver 229

Pour le plaisir de la jeunesse béninoise, MTN-BENIN lance le festival Y’ello Fever 229, le plus grand évènement culturel et artistique destiné à révéler les talents chez les jeunes. Le lancement officiel a eu lieu dans l’après-midi de ce samedi 20 août 2022 au cours d’une conférence de presse en présence de grands artistes tels que Kiss Daniel, Fanicko, Bobowê, Manzor, etc, et des professionnels des médias.

Pour compter de ce samedi 20 août 2022 à 18h, et pendant 24h sur la plage de Fidjrossè, MTN-BENIN offre de grands moments de plaisir et de distraction à la jeunesse béninoise. Des animations de DJ, des concerts, des sessions de Fitness, etc sont au menu du festival MTN Y’ello Fever 229.

Selon la responsable communication de MTN-BENIN, ce festival sera l’occasion pour les jeunes de révéler leurs talents. Une compétition de chant et de danse a été organisée dans ce cadre, et près de 3000 jeunes y ont pris part. Un groupe venant de Dassa dans les Collines, et un autre de Porto-Novo ont été retenus pour la finale qui se joue ce samedi à 18h, a informé Fadimatou Bello. Le défi du Y’ello Fever 229 fait-elle savoir, est de « de se supporter et tenir dans les 24 heures ». Le festival Y’ello Fever 229 a été initié en référence à Y’ello Summer, avec la particularité de « faire quelque chose de différent », a souligné Franck Adjou Moumouni, chef service abonnés particuliers de MTN. Il s’agit selon lui, d’un « spectacle de 24h pour faire autrement, ou faire bien ». Il a invité tout le public de Cotonou à se rendre disponible et à faire le déplacement de la plage de Fidjrossè. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises, a rassuré le chef service abonnés particuliers de MTN.

« Ça fait plaisir d’être sur le Y’ello Fever 229. On a tous vu le succès de Y’ello Summer, et la COVID nous a un peu tous secoués », a confié Fanicko exprimant ses remerciements à MTN-BENIN pour avoir « relancé la machine avec le Y’ello Fever 229 ». « Le Bénin regorge d’assez de talents qui ont du mal à se développer. C’est une bonne chance pour les jeunes d’être sur ce concept et de pouvoir avoir une opportunité », a fait savoir l’artiste exhortant le public à faire massivement le déplacement.

