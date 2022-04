Lancement de la 2ème édition de la semaine de l’énergie

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a procédé au lancement officiel de la 2ème édition de la semaine de l’énergie, ce lundi 04 avril 2022, à la direction régionale de la SBEE du Littoral. ‘’Echanger plus’’ avec les citoyens, les partenaires et présenter les différentes facettes du secteur, c’est l’objectif de la 2ème édition.





Ouverture ce lundi 04 avril de la semaine de l’énergie. Diverses activités sont prévues pour cette 2ème édition.

« C’est une occasion d’échanger avec nos clients et aussi nos partenaires pour expliquer un tout petit peu, toute l’évolution qui a eu lieu dans le domaine de l’énergie, principalement dans la distribution avec nos clients, de pouvoir leur expliquer tous les projets majeurs d’investissement », a confié le directeur général de la SBEE. Cette semaine, selon Gérald Zagrodnik, entre dans le cadre de la mise en œuvre du PAG II.

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, a rappelé les efforts consentis depuis quelques années dans le secteur de l’énergie au Bénin.

« Les investissements massifs ont été faits dans ce secteur à la fois stratégique et éminemment capitalistique sur les 05 précédentes années.

Du premier quinquennat du président Talon, le niveau d’investissement dans le secteur de l’électricité est de loin supérieur à la somme de tous les investissements dans le secteur sur les trois quinquennats précédents », a souligné Jean Claude Houssou. « D’une production de zéro Mégawatt environ, nous assurons aujourd’hui plus de 60% de nos besoins énergétiques/électriques grâce aux actions urgentes du PRSE (Plan de redressement du secteur de l’électricité) mis en place dès le mois d’août 2016 ; et la construction de la centrale de Maria-Gléta acquis près de 32 mois après sa mise en service », a ajouté le ministre.

Les travaux de la 2ème édition de la semaine de l’énergie ouverts ce lundi vont s’étendre sur plusieurs jours.

