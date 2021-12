Horaires de fermeture des sites de dépistage pendant la période des fêtes

Les sites de dépistage de la Covid-19 du Palais des Congrès et VIP seront ouverts jusqu’à certaines heures les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier 2021.

Informations importantes pour tous les voyageurs de l’aéroport de Cotonou. Selon le gouvernement béninois, les sites de dépistage de la Covid-19 du Palais des Congrès et VIP seront fermés les vendredis 24 et 31 décembre 2021 à 14 heures. Le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, ils seront fermés à midi.

Le coût du test Covid-19 pour les voyageurs est à 25.000 FCFA pour le service standard (résultat entre 48 et 72h) et 50.000 FCFA pour le service VIP (résultat en 24h).

A.A.A

