« HANTÉS », la nouvelle série de Canal+ en diffusion dès le 2 Novembre

Canal+ Bénin a diffusé en avant-première ce jeudi à Canal Olympia Wologuèdè à Cotonou, le premier épisode de sa nouvelle série « Hantés », en diffusion sur les chaînes Canal+dès le 02 novembre 2020.

« HANTÉS », la 7è nouvelle série Canal+ Original, est un nouveau genre, encore jamais réalisé et produit en Afrique. « Cette nouvelle série d’horreur a été assez conséquente à mettre en place. 250 personnes ont travaillé sur ce projet et chaque épisode a été tournée dans des lieux emblématiques », nous a confié le Directeur Général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett.

HANTÉS c’est l’histoire d’un expert de renommée mondiale en paranormal et écrivain à succès de la saga « Dead Places » à Londres.

Tout part du voyage de Will Stone en Afrique du sud, son pays natal pour écrire le 13e et dernier tome de sa collection......

Cette nouvelle série Canal+ Original, manie avec brio paranormal et thriller fantastique.Les personnages principaux, avec leurs traits uniques, sont tous aussi imprévisibles les uns que les autres et apportent une vraie substance à la série. La série dégage un grand travail artistique à travers des décors mystérieux, des fantômes terrifiants, des effets spéciaux incroyables… « Cette série est l’aboutissement de 8 mois de tournage et 9 mois de post production. C’est un gros travail, ce sont 250 personnes qui ont travaillé dessus. C’est un gigantesque projet qui est aussi intéressant culturellement puisque chaque épisode a été tourné dans un lieu emblématique » a expliqué, le Directeur général de Canal+.

Il faut souligner que les deux premiers épisodes sont offerts à tous les détenteurs d’un décodeur Canal+.

30 octobre 2020 par