Gozem lance le service d’achat et de livraison en ligbe

La plateforme technologique de transport pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Gozem offre de nouveaux services pour le bonheur de ses clients. Les utilisateurs de l’application au Togo et au Bénin peuvent désormais commander des articles en ligne et se faire livrer.

Service d’achat en ligne et de livraison à Lomé et Cotonou avec Gozem. Outre les services de transport avec taxi-motos, tricycles et voitures, Gozem lance le service de livraison de commerce électronique. Les clients à Lomé et à Cotonou peuvent « non seulement utiliser Gozem pour se déplacer dans leurs villes, mais aussi pour commander des produits supermarché, des bouteilles de gaz et d’autres articles directement depuis l’application Gozem et se les faire livrer à un endroit souhaité ».

Avec la pandémie du coronavirus qui entraîne une distanciation sociale, des confinements et des couvre-feux dans le monde entier, « les services de commerce en ligne de Gozem aident les utilisateurs à rester en sécurité et à continuer à subvenir à leurs besoins vitaux dans le confort de leur foyer ».

Pour avoir accès à la nouvelle fonctionnalité, il suffit aux utilisateurs de « télécharger la dernière version de l’application Gozem, de se rendre dans la section "Shopping" du menu, de choisir le fournisseur et les articles souhaités, de confirmer leur panier puis les détails de livraison, et de passer leur commande, en payant via leur portefeuille numérique Gozem ». Un conducteur de Gozem se chargera ensuite de livrer les articles commandés directement au client.

« Ces dernières semaines, nos clients nous ont fait part des divers défis auxquels ils sont confrontés en ces temps sans précédent, et en réponse, entre autres, nous avons accéléré nos plans de livraison du commerce électronique. Nous sommes ravis de lancer maintenant ce nouveau service et de créer une valeur ajoutée pour nos clients de Cotonou, au Bénin, et de Lomé, au Togo », a déclaré Emeka Ajene, co-fondateur de Gozem.

Cela poursuit-elle, « nous rapproche de notre ambition d’avoir un impact positif sur la vie des utilisateurs en leur offrant une variété de services précieux en plus d’une offre de transport sûre et fiable ».

A propos de Gozem

Gozem est connu pour être « Africa’s Super App ». L’application, disponible à la fois sur le Google Play Store et sur l’Apple App Store, met en contact les passagers avec divers fournisseurs de services de transport et de livraisons. Depuis son lancement en novembre 2018, l’application a enregistré plus de 500’000 téléchargements sur le Google Play Store. Elle est opérationnelle au Togo et au Bénin. Gozem proposera bientôt ses services dans à travers toute l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

28 juillet 2020 par