Fatoumatou Batoko Zossou au cabinet de Louis Vlavonou

La présidente de la Plateforme électorale des organisations de la société civile Fatoumatou Batoko Zossou a échangé ce vendredi 29 janvier 2021 avec Louis Vlavonou. Les discussions ont porté sur la prévention des conflits et le règlement pacifique des violences.

« La Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a mis en place un mécanisme de prévention de la violence électorale. Ce mécanisme vise à prévenir ces violences avant, pendant et après les élections. Nous avons éprouvé le besoin de rencontrer le président de l’Assemblée nationale parce qu’il constitue une autorité qui a de la voix et qui est identifiée comme des personnes pouvant participer à la prévention de la violence électorale », a confié Fatoumatou Batoko Zossou à la presse au terme de l’audience.

Le mécanisme mis en place permet d’être informé dans toutes les 77 communes du Bénin sur des aspects et sur des sources de conflit qui pourraient négativement impacter le processus électoral.

La Plateforme électorale des organisations de la société civile a partagé avec le président de l’Assemblée nationale les points positifs et négatifs notés dans le processus et l’environnement social du Bénin.

« Entre autres, nous sommes revenus sur des préoccupations relatives au parrainage, sur des préoccupations relatives à la paix en général. De nos échanges, je crois que l’Assemblée nationale comme nous l’avions identifiée comme partenaire pour régler ces conflits, participera et jouera sa partition afin que nous ayons des élections paisibles, inclusives et transparentes au Bénin », a déclaré la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile.

Mme Fatoumatou Batoko Zossou était accompagnée des membres du bureau du Groupe National des Réponses Électorales.

A.A.A

29 janvier 2021 par