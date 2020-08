Eric Sounouvi n’est plus le président de l’Odem

Le président de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (Odem), Eric Sounouvi a déposé sa démission en fin de semaine écoulée.

La démission du successeur de Guy Constant Ehoumi, élu à la tête de l’institution le 18 avril 2019 a été confirmée par le le Vice-président, René Adeniyi.

Le président démissionnaire a remis sa lettre de démission à l’Assemblée Spéciale des organisations professionnelles. Monsieur Sounouvi a expliqué que sa santé ne lui permettait plus de continuer sa mission à la tête évoqué des raisons de santé de de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (Odem). Mais d’autres sources nous informent que Monsieur Sounouvi est accablé par une malversation financière qui ne lui laisse d’autres choix que de déposer sa démission.

Selon les textes de l’Odem, le Vice-président René Adeniyi va assurer l’intérim.

