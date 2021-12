Le Parc national de la Pendjari reste ouvert et sécurisé

En raison de la situation sécuritaire aux frontières du Bénin avec le Burkina-Faso au Nord –Ouest du Bénin, beaucoup d’entre vous avez posé des questions sur la situation sécuritaire dans le Parc.

En réponse, la Direction du Parc national de la Pendjari voudrait vous informer que le Parc national de la Pendjari reste sécurisé, et l’est davantage dans ses zones touristiques.

L’équipe de la direction du Parc National de la Pendjari, en étroite collaboration avec les Forces Armées Béninoises, travaillent jours et nuits depuis plus de trois ans, sur la mise en place de stratégies de sécurité pour assurer que les zones touristiques soient sécurisées et pour que les visiteurs passent un séjour agréable au sein du joyau de la couronne naturelle du Bénin. Aucun incident n’a été enregistré au sein de la zone touristique du Parc Pendjari depuis que ces stratégies ont été mises en place. Bien que nous ne puissions vous communiquer tous les détails pour raison évidente de confidentialité, nous pouvons vous informer sur certains dispositifs de sécurité en vigueur afin que vous soyez rassurés. Pour la saison 2021-2022, comme les saisons antérieures, vous pouvez vous attendre aux mesures de sécurité ci-après :

1- Maintien d’une zone tampon de sécurité de 10 km le long de la rivière Pendjari, à la frontière avec le Burkina Faso, patrouillée par les FABs et les rangers ;

2- Mise à disposition des visiteurs à leur entrée dans le parc, de traqueurs GPS et de Radios Talkie-Walkie pour les localiser en tout temps et pouvoir communiquer avec eux 24h/24, 7jrs/7 ;

3- Très bonne coordination entre les logements touristiques dans le Parc et la base opérationnelle en ce qui concerne les différentes activités touristiques (e.g. Safaris de nuit, diners en brousse, etc…) ;

4- Accompagnement obligatoire par un guide accrédité par la Direction du Parc National de la Pendjari qui a été formé pour respecter les protocoles de sécurité du Parc ;

5- Installation de postes de surveillance à des points stratégiques proches des installations touristiques ;

6- Maintien des vols réguliers de surveillance aérienne à la frontière pour améliorer nos collectes de donnés du braconnage et des mouvements externes.

Nous vous remercions de votre intérêt au Parc national de la Pendjari et espérons toujours vous y accueillir pour des séjours agréables.

La Direction du Parc.

28 décembre 2021 par