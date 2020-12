Edah Daniel entame une tournée nationale

A cinq mois de l’élection présidentielle de 2021, le candidat Daniel Edah a annoncé le démarrage d’une tournée de prise de contact avec les populations. La tournée entamée jeudi 03 décembre 2020 conduira l’ex-fonctionnaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans les départements des Collines et de la Donga.

Daniel Edah est ainsi dans la même démarche que le candidat Joël Aïvo, qui a effectué un périple dans le septentrion. L’ex candidat malheureux à la présidentielle de 2016 est sur le terrain tout comme le président de la République qui sillonne le pays depuis le 12 novembre 2020.

En tournée de reddition de compte, Patrice Talon même s’il n’est pas encore sur la liste des candidats à la présidentielle de 2021, fait le point de ses réalisations et recueille les doléances des populations. La tournée du candidat Daniel Edah vise à échanger sur ses aspirations et son projet de société.

