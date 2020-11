Le service de diabétologie du CNHU reçoit des équipements médicaux

Ecobank Bénin pour célébrer sa journée d’action sociale a fait don d’équipements médicaux au service d’endocrinologie et de diabétologie du Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU), ce mercredi 11 novembre. Ce don entre dans le cadre de la célébration de la 8ème journée de “Ecobank Day”.

Madame Reine Guendéhou représentant le Directeur général d’Ecobank a remis officiellement les équipements estimés à quatre (4) millions au représentant du Directeur général du CNHU, monsieur Jacques Vigan en présence de plusieurs responsables des deux institutions.

“Ecobank Day” est une journée annuelle d’action sociale pour contribuer aux efforts du corps médical et pour le bien être de la communauté. La banque panafricaine Ecobank commémore chaque année cette journée depuis 2013. Lors de cette journée, les Ecobanquiers donnent de leur temps libre pour aider bénévolement des des causes utiles et recueillir des fonds. C’est également l’occasion pour la banque de faire des dons. chaque année, Ecobank soutient une cause. Plusieurs causes ont été soutenues par le passé. Notamment l’éducation, les soins de santé maternelle, l’approvisionnement en eau potable, la prévention du paludismme et le dépistage du cancer. En 2019 la cause soutenue était, la sensibilisation et la prévention des MNT dans le cadre d’une campagne triennale baptisée “Ensemble pour une meilleure santé”. Elle vise à sensibiliser les communautés afin de prévenir les MNT telles que le cance, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les problèmes de santé mentale.

Priorité donnée à lutte contre le Diabète cette année

Cette année, le thème central parle des maladies non transmissibles (MNT) qui tuent silencieusement et plus précisément le Diabète.Retour ligne automatique

« C’est avec un grand plaisir, que dans le cadre de la journée annuelle d’action sociale par les Ecobanquiers dénommée “Ecobank Day”, Ecobank Bénin et à travers elle, le Groupe Ecobank vient pour 3ème fois faire des dons à un service du CNHU », a indiqué la représentante du Directeur général d’Ecobank, Reine Guendéhou. Elle a précisé qu’Ecobank a choisi de faire une grande sensibilisation sur cette maladie qui commence par causer d’énormes dégâts non seulement dans la société mais aussi dans le milieu bancaire. ».

Ravi de recevoir les équipements offerts, le représentant du Directeur général du CNHU, Toussaint Dehoui a remercié les donateurs avant d’expliquer combien de fois cette action, sociale est de grande importance. « Comme vous le savez, le diabète est une maladie chronique qui tue silencieusement et qui fait des ravages à travers le monde. Vous avez décidé de nous soulager à travers un élan de générosité répétée. Nous vous témoignons notre profonde gratitude pour ce geste inestimable. A travers ces dons, que nous engageons à utiliser à bon escient, vous aurez ainsi contribué à soulager la peine de plus d’un malade. », a expliqué M. Dehoui. Il a profité de l’occasion pour présenter des doléances aux donateurs. « Vous allez nous permettre de faire des projections sur l’avenir en vous demandant de toujours penser à nous. Nous souhaiterions que compte tenu de la générosité légendaire de la banque panafricaine, que d’autres services du CNHU puissent à l’avenir bénéficier de cette générosité », a-t-il souhaité.

En soutien à la sensibilisation prévu dans le programme de “Ecobank Day”, il a lancé un appel aux béninois. « Que chaque béninois puisse aller faire un test de glycémie à jeun, ne serait-ce qu’une ou deux fois par an pour s’assurer si le mal n’est pas déjà en lui. Parce que le diabète est une maladie qui agit silencieusement ».

On estime que plus 19 millions d’africains sont atteints de diabète, mais qu’environ 60 % d’entre eux l’ignore. La banque panafricaine est déterminée à faire de son mieux pour prévenir le diabète et les autres MNT au Bénin, aux côtés du service d’endocrinologie du CNHU aisin que la Banque d’insuline dont elle apprécie le travail.

Le chef service d’endocrinologie Jacques Vigan a salué l’engagement du groupe Ecobank et a promis qu’un bon usage des équipements sera faits. « Je vous garantis d’un bon usage des équipement », a-t-il promis.

Il faut préciser que les offerts équipements médicaux offerts sont composés de :

1 Manomètre d’oxygène

1 Chariot pour transport des malades

1 Saturomètre

1 Table de soins (examens et pansement)

4 Pancarte pour feuille de température

4 Lits plus matelas

2 Boîtes à pansement (complète)

2 tambours grands

1 moniteur multi paramétriques

4 Potence Retour ligne manuel

1000 seringues à insuline

150 Doses d’insuline (Retard et Atrapid).

Ecobank a soutenu également la banque d’insuline

Les équipements ne sont pas destinés uniquement au service d’endocrinologie et de diabétologie mais aussi à la banque d’insuline qui a reçu mille (1000) seringues d’insuline et 150 doses d’insuline (Retard et Atrapid). Ce lot est estimé à un (1) million de franc CFA.

Le représentant du Comité de la banque d’insuline, Ouendo Auguste Olivier n’a pas caché ses sentiments, heureux de recevoir ce don qui permettra à la banque d’insuline de soutenir les diabétiques, il a fait savoir que c’est bientôt la journée mondiale du diabète. « Pendant deux semaines, il y aura des dépistages gratuits. Je voudrais ainsi profiter pour inviter tous ceux qui le peuvent à passer dans notre centre à partir du 15 novembre prochain pour faire le dépistage », a-t-il annoncé.

Il faut préciser que le programme de “Ecobank Day” n’a pas prévu que des dons, mais aussi des actions de sensibilisation aussi bien à l’endroit de la population qu’au sein de l’institution financière. A cet effet, cette année, compte tenu de la pandémie du Covid 19, la sensibilisation se fait à travers une conférence en ligne (webinaire)

Le webinaire sera consacré aux informations sur le diabète. Les intervenants et panélistes de plusieurs pays d’Afrique vont donner des conseils sur les modes de vie qui permettent de prévenir le diabète et d’autres maladies non transmissibles MNT.

Marcel HOUÉTO

11 novembre 2020 par