Deux nouveaux ambassadeurs nommés

Le Bénin vient de nommer deux nouveaux représentants au sein de ses représentations diplomatiques.

Le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération, Hervé D. DJOKPE est nommé, ce mercredi 08 décembre 2021, ambassadeur, Représentant permanent du Bénin auprès de l’Union Africaine et de la République d’Ethiopie.

Comme lui, le député Adam BAGOUDOU ZAKARI est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite.

8 décembre 2021