Deux agences de banques fermées à Cotonou pour raison de Covid-19

L’agence BOA du stade de l’amitié de Cotonou sera fermée dès ce mercredi 10 juin 2020. Et pour cause, des cas suspects de Coronavirus. Une agence de la BGFI a été fermée pour la même cause.

Selon un communiqué de l’institution financière, l’agence en cause pourra rouvrir ses portes après la prise de mesures dont la désinfection totale. Les clients sont invités à s’orienter vers les agences les plus proches, notamment Zogbo et Mènontin pour les opérations courantes et les demandes en cours, précise le communiqué.

Comme la BOA-Bénin, BGFI a également informé ses clients de la fermeture de l’agence Orion de Steinmetz. Un cas positif de Covid-19 selon un communiqué de la banque, a été détecté parmi les agents travaillant dans cette agence.

10 juin 2020