Les SE invités le 10 mai pour la reprise des tirages

Les Secrétaires Exécutifs de quatorze (14) communes sur le soixante-dix-sept (77) du Bénin sont invités, mardi 10 mai 2022, au Palais des congrès de Cotonou. Et pour cause, des désistements ont été enregistrés dans les rangs des RAAF, PRMP et RDLP.

Les Responsables des Affaires Administratives et Financières (RAAF) des communes de Bantè, Bembèrèkè, Tchaourou, Djidja, Cobly, Ségbana, ont désisté de leur fonction.

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) des commune d’Abomey-Calavi et de Natitingou ont également désisté suite à leur tirage au sort.

Dans les communes de Kétou, Pobè, Boukoumbé, Banikoara, le Responsable du Développement Local et de la Planification (RDLP) ont désisté.

Pour pourvoir au remplacement de ces RAAF, PRMP et RDLP démissionnaires, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale invite les Secrétaires Exécutifs (SE) des communes concernées à la reprise du tirage au sort. Selon l’invitation en date du 06 mai, le nouveau tirage au sort sera effectué, mardi 10 mai 2022, à partir de 15h au Palais des congrès de Cotonou.

