Des sacs de riz impropres à la consommation saisis

Plusieurs sacs de riz de 50kg ont été saisis, mercredi 27 octobre 2021, dans une boutique à Lobogo, commune de Bopa, dans le département du Mono.

Le service de Réglementation et Contrôle de la Direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche (DDAEP) Mono a effectué une descente dans une boutique à Lobogo, commune de Bopa, dans le Mono, mercredi 27 octobre, à la suite d’information faisant état de riz impropres à la consommation.

Trois sacs de riz de 50 kg dont le contenu a été mélangé à des tessons de bouteilles et de débris de pierres ont été retrouvés dans la boutique puis saisis.

Selon L’Autre Figaro, il a été ordonné la fermeture de la boutique.

M. M.

28 octobre 2021 par ,