Des redevances instaurées pour la lutte contre la piraterie maritime

Dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, il est désormais instauré au port de Cotonou des redevances. C’est ce qu’a notifié le directeur général du Port Autonome de Cotonou (PAC) Joris Albert Thys à travers une note circulaire en date de ce mercredi 29 Juillet 2020.

La note circulaire portant instauration de redevances relatives à la lutte contre la piraterie maritime est prise conformément à l’arrêté interministériel N°016/MIT/MDN/MISP/MEF/DC/SGM/CTI/SA.020SGG20 du 13 Juillet 2020.

Selon la note circulaire, le montant des redevances varie, selon qu’il s’agit de navires ayant à bord leur propre équipe armée de protection embarquée (EAPE) ou de navires n’ayant pas.

« Ces nouvelles redevances comme toute redevance sur escale doivent être payées avant l’accostage des navires. Elles sont prises en compte sur les avances sur compte d’escale à payer par les consignataires », précise la note.

Le directeur commercial et du marketing, le directeur de la capitainerie et le directeur des finances et de la comptabilité sont chargés chacun en ce qui le concerne l’application de la note circulaire qui prend effet pour tous les navires à compter du 29 Juillet 2020.

Note circulaire du directeur du port





3 août 2020 par