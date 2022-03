Les mesures du gouvernement pour la disponibilité des produits

Le gouvernement béninois a mis en place une batterie de mesures face à la hausse du prix des produits de grande consommation. En conférence de presse, samedi 26 mars 2022, au ministère des Affaires étrangères, la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou, la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé et le Secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Houngbédji, ont expliqué les mesures prises par le gouvernement Talon pour soutenir les populations.

Les populations béninoises bénéficient depuis bientôt deux ans d’une batterie de mesures structurelles. « Ces mesures continuent d’exister et sont renforcées » depuis la hausse du niveau prix des produits.

Selon la ministre des affaires sociales et de la microfinance, cette crise n’est pas spécifiquement liée et limitée au Bénin. Elle est ressentie dans les autres pays africains et dans le monde entier. Cette crise mondiale est exacerbée par la tension entre la Russie et l’Ukraine. « Nous avons plus de 90% du blé céréale qui vient de la Russie. Près de 70% du blé farine, l’huile de tournesol..., c’est les premiers producteurs, forcément il y a un impact sur les prix chez nous », analyse Véronique Tognifodé. « Le gouvernement essaie de subventionner pour justement contenir la crise, apaiser et puis permettre de moins ressentir ces effets », a indiqué la ministre des affaires sociales et de la microfinance en faisant allusion aux mesures prises par le gouvernement notamment la somme de 80 milliards FCFA débloqués à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 23 mars dernier.

Assurer la disponibilité des produits

Selon la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou, le gouvernement a décidé que les mesures structurelles touchent également les commerçants et les industriels. « Si les industries devraient continuer, il leur faut des intrants. La plupart des intrants sont importés. Aujourd’hui, les pays d’où peuvent venir ces intrants sont impactés par la crise », a fait remarquer Shadiya Alimatou. De plus, il y a une énorme pression non seulement au niveau mondial mais également au Bénin sur cinq produits de grande consommation (ciment, hydrocarbures, blé et riz) et autres.

Pour contenir la crise, maintenir le niveau et rendre les produits disponibles, le gouvernement a pris des mesures. « Le prix du gazoil a été maintenu à 600F sur une durée de 3 mois », a indiqué le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Houngbédji. « Les hydrocarbures, c’est une subvention lourde que l’Etat y met depuis un an. (...) Nous sommes passés à 600F depuis quelques mois et quand nous sommes passés à 600F, la vérité des prix était déjà à 1745F (...). Pendant longtemps depuis un an, l’Etat met entre 5 et 7 milliards FCFA pour pouvoir maintenir les prix à niveau », a expliqué la ministre du commerce et de l’industrie. Selon Shadiya Alimatou, les hydrocarbures représentent plus de 30 milliards des 80 milliards FCFA débloqués par le gouvernement.

Il a été procédé également à des abattements de TVA (Taxe sur Valeur Ajoutée) sur plusieurs produits de grande consommation dont le riz, l’huile, la farine de blé.

Il s’agit d’une première série de mesures prises en collaboration avec les acteurs des secteurs concernés. « Si dans trois mois la mauvaise passe continue, le gouvernement va s’ajuster », a nuancé le porte-parole du gouvernement. Il n’a pas manqué de rappeler les résultats obtenus grâce autres mesures prises avant la mise à disposition des 80 milliards FCFA dont l’interdiction des sorties incontrôlées de vivres et les taxes à l’exportation des produits vivriers afin de rendre ces produits disponibles aux consommateurs.

Ce sont-là autant d’efforts faits par le gouvernement pour contenir la crise, rendre les produits disponibles et éviter la surenchère, selon M. Houngbédji.

« Nous allons laisser le temps de l’évaluation et de l’application pour voir si les mesures ont apporté les réponses souhaitées », a indiqué Shadiya Alimatou.

Les conférenciers appellent à la fibre patriotique des commerçants pour mettre fin aux spéculations. Aux consommateurs, il a été demandé d’exiger des factures normalisées des commerçants et les commerçants à en réclamer à leurs fournisseurs.

Marc MENSAH

26 mars 2022 par