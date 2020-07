Des hectares de cultures dévastés par les eaux à Ouinhi

Le fleuve Ouémé est sorti de son lit ce vendredi 17 juillet 2020 à Ouinhi en dévastant plusieurs hectares de cultures. La menace d’inondation plane sur les autres communes traversées par ce cours d’eau.

Des hectares de noix de palme, de maïs, de patate douce, de piment, et autres cultures situés à 50 mètres du fleuve n’ont pas été épargnés par le débordement des eaux. Des pirogues, des ustensiles de cuisine et autres biens ont été emportés. Selon les estimations, 560 hectares d’emblavure auraient été dévastés.

Cette situation survenue à Ouinhi est une alerte pour l’imminence de l’inondation dans les communes de Bonou, d’Adjohoun, de Dangbo et autres traversées par le fleuve Ouémé.

Le débordement des eaux de ce cours d’eau est dû aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays il y a quelques jours.

