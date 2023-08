Des faux comptes d’aides financières au nom du maire de Cotonou

Alerte sur de faux comptes d’aides financières ouverts sur le réseau social Facebook au nom du maire de Cotonou.

Luc Sètondji ATROKPO, Maire de Cotonou et Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), n’est pas l’auteur ni le mandataire des profils Facebook qui proposent des aides financières aux populations contre des frais de retrait.

Ces « faux comptes » ont été créées par des« individus mal intentionnés » qui « usurpent l’identité et l’image » du Maire, a alerté la Cellule de communication du maire de Cotonou dans un communiqué en date du 17 août 2023.

Le Maire invite les populations à la « vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ces individus en conflit avec la loi ».

« Par ailleurs nous mettons en garde les auteurs de cette pratique que les dispositions sont prises pour saisir les services compétents de l’État aux fins de les traquer et de leur appliquer les rigueurs de la loi », précise le communiqué.

