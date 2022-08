Des axes fermés à la circulation dimanche 14 Août à Porto-Novo)

Dans le cadre de la 5e édition du Marathon International Be the Best qui se déroule à Porto-Novo, certains tronçons seront partiellement fermés à la circulation le dimanche 14 août 2022. L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du maire Charlemagne Yankoty.

De 6 heures à 13 heures, des axes seront fermés à la circulation dimanche prochain dans la ville de Porto-Novo. Il s’agit principalement des axes : Mairie de Porto-Novo-Carrefour Houssou-Médè-Carrefour Adjarra-Docoji-Catchi-Carrefour Y- Voie 40- carrefour Ouando-Carrefour Cinquantenaire-Carrefour El Fateh-Carrefour Gbodjè-Carrefour Hounsa-Carrefour Beaurivage-Carrefour du Pont-Carrefour Bayol-Mairie de Porto-Novo.

Les usagers de ces tronçons sont priés de prêter attention aux balises de signalisation qui seront déployées ou aux indications de la Police Républicaine. Le maire Charlemagne Yankoty, invite toute la population à sortir massivement le long du parcours pour encourager les athlètes.

A.A.A

