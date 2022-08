Dossier pour les bourses nationales dans les Ecoles et Institut

Les candidats admis aux concours d’entrée dans les Ecoles et Institut au titre de 2022 sont invités à déposer de toute urgence un dossier de demande de bourses nationales à la Direction des Bourses et Aides universitaires (DBAU). Il s’agit de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE) de Dakar ; l’Ecole Nationale Supérieure de la Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan ; l’Institut Sous-Régional de Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 22 août 2022 à 17 heures. Lire les conditions et les pièces à fournir.

17 août 2022 par ,