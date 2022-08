Coton FC et Buffles du Borgou obtiennent leurs licences

La Commission des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des équipes ayant obtenu leurs licences pour la saison 2022-2023 de la Ligue africaine des champions, et la Coupe des confédérations. 02 équipes béninoises figurent sur une liste de 108 sélectionnées.

Coton FC et Buffles du Borgou prendront part à la saison 2022-2023 de la Ligue africaine des champions et à la Coupe des confédérations. A l’instar des 108 équipes, elles ont été évaluées par la Commission des compétitions de la CAF sur la base des critères tels que les infrastructures, l’administration, et les finances.

Les matchs des tours préliminaires des interclubs de la CAF se joueront de la période du 09 au 11 septembre prochain.

Coton FC, champion en titre du Bénin sera opposé à l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire. Les Buffles du Borgou affronteront Kallon FC de la Sierra Leone.

Sur les 108 équipes, 58 ont été sélectionnées pour la Ligue des champions de la CAF, et les 50 autres pour la Coupe des confédérations.

F. A. A.

17 août 2022 par ,