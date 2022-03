Construction d’un complexe sanitaire à Togbin

Le gouvernement a commandité la réalisation de diverses études dans le cadre de la construction d’un établissement hospitalier à Togbin dans le département du Littoral. L’information a été rendue publique en Conseil des ministres, mercredi 02 mars 2022.

Selon l’état des lieux présenté en Conseil des ministres, mercredi 02 mars 2022, « la revue des établissements hospitaliers dans les départements de l’Atlantique et du Littoral révèle, pour certains d’entre eux, un besoin de mise aux normes. De plus, les lieux d’implantation de ceux-ci sont désormais limités et n’offrent pas de possibilités d’extension ou de développement de pôles de spécialités médico-chirurgical ». Le gouvernement a décidé alors de la construction d’un complexe sanitaire et dans la localité de Togbin, département du Littoral. Le projet consiste en la construction, sur un même espace : d’un centre hospitalier universitaire général ; d’un centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant ; et d’un funérarium de trois cents places. « (...) L’avènement de ce complexe sanitaire permettra de délocaliser et d’intégrer certaines spécialités actuellement dispersées dans les départements concernés. Sa réalisation aidera notamment à : améliorer les capacités d’accueil ainsi que la qualité des soins offerts aux populations ; développer des pôles de spécialités ; puis

faciliter la référence et la contre-référence », indique le Conseil des ministres.

M. M.

