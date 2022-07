Challenge MOOV MONEY-GMB lancé

Le réseau de téléphonie mobile MOOV AFRICA et GRANDS MOULINS DU BENIN organisent le Challenge MOOV MONEY-GMB, saison 2, du 1er août au 30 septembre 2022. Les conditions de participation au challenge ont été rendues publiques, samedi 16 juillet 2022, lors de la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la saison 1.

Pour être éligible au Challenge, il faut être client de Grands Moulins du Bénin ; faire ses opérations via Moov Money et disposer surtout d’une SIM accepteur pour pouvoir accepter les paiements. « Une fois ces conditions réunies, si vous faites dans la période du 1er août au 30 septembre 2022, des opérations cumulées, vous êtes éligible à participer au challenge », a indiqué Serge Thierry Njoukwoue, responsable distribution à Moov Money.

Le challenge consiste à primer tous les clients de GMB qui feront le maximum de transactions via MOOV MONEY, la solution la moins chère de mobile money au Bénin.

A l’issue du tirage au sort, dix gagnants repartiront avec de nombreux prix.

Chaque lauréat du 10e au 6e rang, bénéficiera d’1 routeur 4G+ avec une connexion MOOV AFRICA illimitée de 12 mois. À partir du 4e au 3e lauréat, 1 routeur plus connexion internet sera offert. Le 3e lot est constitué d’une connexion internet, de 50 sacs de farine de blé GMB. Le 2e et le 1er recevront respectivement une dotation de 500.000 FCFA pour l’acquisition d’un matériel de boulangerie + 50 sacs de farine de blé GMB, une dotation de 1.000.000 de FCFA pour l’acquisition d’un matériel de boulangerie + 50 sacs de farine de blé GMB.

M. M.

17 juillet 2022 par ,