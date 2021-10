La France restitue 26 trésors royaux d’Abomey au Bénin

Au moins 26 œuvres d’art emmenées en France depuis les palais royaux d’Abomey pendant la Seconde guerre du Dahomey (1892-1894) reviendront au Bénin le 9 novembre.

"Ces œuvres d’art seront de retour. Le 23 novembre 2018, j’ai promis de restituer ces 26 objets à la République du Bénin", a déclaré le président français Emmanuel Macron. Il est cité par le service de presse de l’Elysée.

Le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à l’occasion de la cérémonie organisée pour la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey à la République du Bénin.

C’est à l’université Ki-Zerbo de Ouagadougou le 28 novembre 2017 que le Président s’est engagé à rendre possible d’ici 5 ans les conditions de restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en France.

Missionnés par le Président, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont remis leur rapport le 23 novembre 2018, sur la base duquel le Président de la République a décidé la restitution de 26 œuvres, réclamées par les autorités du Bénin, du trésor d’Abomey conservées au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ainsi que le sabre et le fourreau d’El Hadj Omar Tall, demandé par la République du Sénégal. La loi adoptée par le Parlement le 24 décembre 2020 permet la restitution définitive de ces œuvres d’ici la fin d’année 2021.

"Dans la continuité du Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, cette démarche vise à ce que la jeunesse africaine ait accès en Afrique, et non plus seulement en Europe, à son propre patrimoine. Cet engagement du Président de la République constitue un marqueur important pour la construction de cette nouvelle relation et d’un nouveau regard entre la France et le continent africain", indique le communiqué de l’Elysée.

Source : TASS

