Ce qu’il faut comprendre du choix porté sur le carrefour Djondji-Houncloun

Autrefois grand pourvoyeur de ressources halieutiques, le lac Ahémé, un des plus importants plans d’eau de la zone ouest du Sud-Bénin a vu ses ressources s’amenuiser au fil des années. Le dragage, l’ultime solution pour soulager les peines des populations riveraines, pêcheurs pour la plupart, n’a jamais été effectif. Il a fallu l’engagement du gouvernement du président Patrice TALON pour que le dragage du lac Ahémé, un projet vieux de plusieurs décennies, prenne corps avec une phase pilote sur le carrefour de Djondji-Houncloun. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, et les responsables en charge du projet expliquent le bien-fondé du choix porté sur Djondji-Houncloun, qui est un carrefour stratégique.



Le jeudi 27 janvier 2022, le ministre du cadre de vie et du développement durable avait procédé au lancement des travaux de dragage du lac Ahémé, la phase pilote du carrefour de Djondji-Houncloun dans la commune de Ouidah. Il s’agit de la première phase du vaste projet de réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux longtemps attendu par les populations.

« Depuis plus de 50 ans, tout le monde connait la solution. La solution, c’est le dragage du lac Ahémé et de ses chenaux. C’est pour cette raison que l’ADELAC (Agence pour le Développement intégré de la Zone Économique du Lac Ahémé et ses Chenaux) a été mis sur pied, c’est pour cette raison que dans le cadre du PAG (Programme d’actions du gouvernement), l’ADELAC a été maintenue, que ses capacités ont été renforcées. Et donc, le dragage du lac Ahémé a été maintenu parmi les projets prioritaires du PAG », a expliqué le ministre du cadre de vie dans un entretien à la presse.

Selon José TONATO, Djondji-Houncloun est « un point critique qu’il faut draguer en urgence comme point prioritaire pour déclencher ensuite tout le phénomène d’écoulement naturel ».

« Toutes les espèces, et les espèces les plus importantes qui partent de la mer et viennent grandir et nourrir le lac, passent nécessairement par le carrefour de Djondji avant de venir dans le lac Ahémé », a expliqué Martin GBEDEY, DG de l’ADELAC.

Le carrefour de Djondji pour lui, est un carrefour critique, le lieu où s’opère « la migration des espèces entre la mer et le lac ».

Les travaux de dragage en cours selon le DG de l’ADELAC, constituent la toute première phase de l’ensemble de dragage qui va s’opérer sur l’ensemble du plan d’eau. « On ne s’arrêtera pas à Djondji », a-t-il rassuré.

Au-delà des opérations de dragage, deux passerelles seront aménagées pour faciliter les conditions de transit des populations d’une berge à une autre, notamment à Hata, et à Mecko, a expliqué, Christian VIAHO, directeur technique de l’ADELAC.

A cela s’ajoute l’aménagement des débarcadères prévus pour faciliter le transport fluvial et l’accostage des pirogues de pêche.

Selon le directeur technique, le volet environnement du projet n’a pas été occulté. Il prend en compte, la plantation de 10 ha de palétuviers, a informé Christian VIAHO.

Sur le terrain tout se déroule bien. Les deux dragues installées par l’entreprise en charge des travaux tournent à plein régime sur la lagune côtière dans le but de débarrasser le plan d’eau des sédiments qui encombrent son lit. Ces dragues aspirent lesdits sédiments depuis les profondeurs, les transitent via des canaux installés à l’occasion, avant de les écouler dans la zone de refoulement.

En plus des travaux d’assainissement et de dragage, le gouvernement a prévu des aménagements touristiques sur le lac, et à ses alentours avec au cœur, l’île historique de Mitogbodji.

Cette première phase de dragage permettra de réhabiliter environ 208 hectares sur le plan d’eau avec une profondeur maximale de 6 mètres. Le coût global des travaux est estimé à plus de 21 milliards de francs CFA, financé sur le budget national.

2 août 2022 par