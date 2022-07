Le douanier Maxime Kanho alias "Capi Dougbè" et ses coaccusés sont désormais libre de tout mouvement. Incarcérés à la prison civile de Misserete depuis plusieurs mois pour une affaire de "fraude douanière", ils ont été libérés.



Maxime Kanho alias "Capi Dougbè" et ses collègues précédemment en service au poste de douane de Hillacondji avaient été mis aux arrêts, et incarcérés à la prison de Missérété depuis plusieurs mois. Ils viennent de recouvrer leur liberté dans une affaire de "fraude douanière" à la frontière Bénin-Togo.

Pour cette affaire, "Capi Dougbè" fut traduit en conseil de discipline, et radié de l’effectif de la douane béninoise après 60 jours d’arrêt de rigueur.

