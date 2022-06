’’C’est le moment où nous avons besoin de tout le monde’’ (Dr Dotou E. Padonou)

A l’occasion de la célébration de l’édition 2022 de la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), Dr Dotou Edgard Padonou, Chef du service de transfusion sanguine du Littoral, a accordé une interview à 24 Heures au Bénin.

« C’est le moment où nous avons besoin de tout le monde. Des enfants, des femmes enceintes, des opérés, des accidentés ont besoin de votre générosité afin de pouvoir continuer à vivre (…). »

Le Bénin, à l’instar de la communauté internationale célèbre, ce lundi 14 juin 2022, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS). Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauver des vies ! C’est le slogan de cette édition. Qui et pourquoi avoir créé la JMDS ? Comment devient-on donneur de sang ? Quelles sont les avantages à donner de son sang ? Quelles sont les préalables pour donner de son sang ? Autant de questions auxquelles Dr Dotou Edgard Padonou, Chef du service de transfusion sanguine du Littoral au Bénin apporte des réponses à travers une interview accordée à 24 heures au Bénin. Il remercie les donneurs de sang pour leur esprit de solidarité et appelle ceux qui hésitent encore à rejoindre le mouvement à faire le geste utile : Donner un peu de sang pour sauver des vies.

Docteur Padonou, que peut-on retenir de la Journée mondiale des donneurs de sang ?

En 2004, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) crée la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) pour promouvoir le don de sang volontaire et bénévole et rendre hommage aux personnes qui par ce geste sauvent des vies. La JMDS a lieu tous les 14 juin, date de naissance de Karl Landsteiner, médecin biologiste autrichien qui a découvert les groupes sanguins A, B et O en 1901.

Comment devient-on donneur de sang et quels en sont les avantages ?

Toute personne de bonne volonté, ayant au moins 18 ans peut devenir Donneur de sang. Au Bénin, les hommes peuvent donner leur sang tous les 3 mois et les femmes, tous les 4 mois. Etant donné que tout don est toujours précédé d’une consultation médicale, le donneur de sang est la personne la mieux suivie médicalement dans la population. En donnant régulièrement son sang, il a toujours de jeunes cellules sanguines qui circulent dans son organisme. Car après chaque don, l’organisme remplace le sang donné. De ce fait le donneur se sent toujours en pleine forme.

Quelles sont les formalités à remplir pour un premier don ?

Pour un premier don, il faut juste se sentir en bonne santé et venir sur le site de prélèvement muni d’une pièce d’identité.

Que diriez-vous à ceux qui soutiennent que le don de sang fait maigrir ?

Le don de sang n’agit nullement sur le poids du donneur. Donc, le don de sang ne peut en aucun cas fait maigrir quelqu’un.

Nous sommes en pleine période de pluie. Une période critique où le précieux liquide pour la vie, le sang est fortement recherché pour sauver des vies.

Décrivez-nous la situation qui prévaut dans les banques de sang en cette période de pluie ?

La saison des pluies entraine toujours une augmentation de la demande. Le nombre de poches demandées a actuellement doublé par rapport au 1er trimestre de l’année. Et l’augmentation continue au fil des semaines. Les banques de sang sont en train d’être vidées petit à petit. C’est le moment où nous avons besoin de tout le monde. Ceux qui donnent de temps à autre, ceux qui donnent régulièrement et ceux qui ont donné il y a longtemps. Nous lançons un appel particulier à ceux qui n’ont jamais encore osé faire le premier pas et ceux qui ont fêté récemment leur 18ème anniversaire. Des enfants, des femmes enceintes, des opérés, des accidentés ont besoin de votre générosité afin de pouvoir continuer à vivre. Donner votre sang, sauver des vies.

En tant que Chef du service de transfusion sanguine du Littoral, avez-vous un message spécifique à l’endroit de la communauté béninoise des donneurs de sang ?

A toute la communauté béninoise des donneurs de sang, nous disons Bonne fête et merci. Vous êtes à l’honneur aujourd’hui dans le monde entier pour votre altruisme et votre esprit de solidarité. Continuer à maintenir cette chaîne de vie. Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauver des vies ! C’est le slogan de l’édition 2022 de la journée mondiale du donneur de sang.

Propos recueillis par Juliette MITONHOUN

13 juin 2022 par