Un hôpital de référence en projet entre Adounko et Avlékété

Un autre hôpital de référence sera bientôt construit entre Adounko et le village de vacances d’Avlékété dans la commune de Ouidah. C’est la nouvelle que le porte-parole du gouvernement a livré au cours de la séance hebdomadaire avec les médias en ligne, vendredi dernier 08 octobre dernier, au siège de 24haubenin.

Selon Wilfrid Léandre Houngbédji, l’hôpital de référence qui sera construit dans cette zone n’aura pas la même envergure que celui d’Abomey-Calavi. La zone qui va l’abriter a été identifiée au cours d’une visite de terrain du chef de l’État.

En dehors de la santé, la sécurité des personnes qui visiteront le village de vacances d’Avlékété sera assurée. Un commissariat sera construit dans la zone. Celui qui existait a été déplacé, au même titre que l’école primaire, et tout sera mis en place, a rassuré le porte-parole du gouvernement.

Le projet de construction du village de vacances d’Avlékété selon Wilfrid L. Houngbédji, est un « projet intégré » pour garantir la sécurité et les soins de santé à tous ceux qui visiteront le site. D’ici 04 à 05 ans, voire au delà, cette zone sera « un poumon touristique majeur pour le Bénin et pour son économie », a rassuré le secrétaire général adjoint du gouvernement. D’où la nécessité pour le gouvernement, d’assurer « le meilleur des meilleurs » à tous ceux qui viendraient dans cette partie du pays, et en partant, parlent de leur expérience béninoise afin d’inciter d’autres à venir.

Dans le Programme d’actions du gouvernement, il est prévu à Avlékété, la construction d’une station balnéaire de classe internationale, un terrain de golf sur plusieurs hectares pour abriter des compétitions internationales de cette discipline.

La vision du gouvernement est de faire de Ouidah la 2e ville de l’Afrique subsaharienne à accueillir le « Club Med », qui aura plusieurs villages de 330 chambres chacun et peut employer jusqu’à 1000 personnes. Le coût du projet est estimé à environ 50 milliards de francs CFA.

F. A. A.

10 octobre 2021 par