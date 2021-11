Arcep et CCIB scrutent des opportunités aux entreprises dans les télécoms

Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), conduite par son président Arnauld Akakpo et le 1er vice-président Casimir Migan était, ce lundi 08 novembre 2021, au siège de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep-Bénin).

Consciente du fait que de nombreuses opportunités existent pour les entreprises dans le secteur des télécommunications au Bénin, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) représentée par son président Arnauld Akakpo et son premier vice-président Casimir Migan, s’est entretenue dans la matinée du lundi 08 novembre 2021 avec les responsables de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep-Bénin). La délégation a été reçue par Flavien Bachabi et Hervé Coovi Guedegbe, respectivement président et secrétaire exécutif de l’Arcep Bénin. Occasion pour le régulateur des télécommunications de présenter l’Arcep à ses hôtes.

Flavien Bachabi expliqué que les opportunités sont nombreuses et qu’il y a de la place à prendre dans les télécommunications, un secteur aussi bien pourvoyeur d’emplois que de richesses.

Les élus consulaires de la CCIB envisagent de procéder à une opération de lobbying auprès des chefs d’entreprises qui pourraient diversifier leurs activités grâce au secteur des télécommunications.

M. M.

8 novembre 2021 par ,