Après la Douane, pourquoi pas les Impôts

Le changement opéré à la Direction Générale des Douanes va bientôt souffler à la Direction générale des Impôts. Certains faits survenus dans cette régie de mobilisation des recettes publiques l’exigent.

Un nouveau directeur général est à la tête de l’administration des douanes depuis le conseil des ministres du 15 septembre dernier. Alain Hinkati, le directeur général entrant a pris fonction le 24 septembre dernier.

La nomination fait suite aux nouveaux décrets d’application des lois promulguées le 03 juillet 2020 et portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Eaux, Forêts et chasse, celle des Douanes et de la Police Républicaine.

Le changement de commandement à la douane répond aux décrets AOF adoptés au conseil des ministres du 15 septembre 2021 dont l’objectif est de permettre l’amélioration des prestations et des recettes de l’Etat ainsi qu’une meilleure gestion des personnels.

La bonne gouvernance, l’un des principes chers au Chef de l’Etat Patrice Talon, commande à ce que le même changement intervienne à la Direction Générale des impôts (DGI).

L’affaire de vol de chèques et de création de crédits d’impôts fictifs à la direction générale des impôts, la disparition de plusieurs milliards de FCFA des caisses de la DGI ont provoqué plus de manque à gagner à l’Etat béninois que les 400 millions FCFA perdus à cause des fausses déclarations mises à nu au poste douanier de Hillacondji.

Ces scandales financiers appellent également une inspection à la Direction Générale des Impôts à l’image de la douane.

Il n’y a pas que la justice qui soit efficace dans la lutte contre l’impunité et la mauvaise gouvernance, le changement de tête permet également d’envoyer un message fort.

M. M.

27 septembre 2021 par