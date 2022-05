Lancement d’un appel à candidatures pour agréer les organismes d’adoption. L’information a été rendue publique à travers un communiqué publié sur la page du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Les organismes nationaux et étrangers désireux d’intervenir dans la procédure d’adoption en République du Bénin peuvent déposer une demande d’agrément. L’Autorité centrale en matière d’adoption internationale en République du Bénin sous la tutelle du ministère en charge des Affaires Sociales a lancé dans ce cadre un appel à candidatures. Et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2020-522 du 04 novembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Centrale en matière d’Adoption Internationale en République du Bénin (ACAIB) ; du décret n°2020-432 du 16 septembre 2020 fixant les conditions d’exercice et les modalités de contrôle des organismes en matière d’adoption internationale ; et de l’arrêté interministériel n° 16/MASM/MEF/DC/ SGM/ACAIB/SP/001SGG21 du 15 novembre 2021 fixant les frais d’étude de dossier et les droits d’obtention ou de renouvellement de l’agrément pour les organismes en matière d’adoption internationale.

Selon le communiqué de la présidente Georgette Evelyne Amen Y. Quenum, « les dossiers seront déposés en version physique au Secrétariat Permanent de l’ACAIB, sis au 8ème étage de la tour Administrative B, Bureau 803, Cotonou-Cadjehoun, ou en version électronique à l’adresse Email : autoritecentrale@gouv.bj contre une attestation de dépôt délivrée 72 heures au plus tard après réception de tous dossiers complets ».

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 22 juin 2022 à 17 heures (heure locale du Bénin).

Voici les pièces à fournir

• une demande d’agrément adressée à la présidente de l’Autorité centrale en matière d’adoption internationale en République du Bénin ;

• la liste nominative de tous les membres ;

• la quittance de paiement des frais d’étude des dossiers qui s’élèvent à cinquante mille (50.000) FCFA pour les organismes nationaux et cent mille (100.000) FCFA pour les organismes étrangers à verser au trésor public sur le compte n° BJ6600100100000104393629

• les bulletins n°1 du casier judiciaire des membres de l’organisme d’adoption datant de moins de trois mois ;

• les curricula vitae des membres ;

• les certificats de nationalité des membres ;

• les statuts de l’organisme ;

• la liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l’organisme avec l’indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

• la preuve de cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de la protection de l’enfant attestée par les rapports d’activités ou toute autre preuve ;

• une copie de la publication au journal officiel de la République du Bénin, de la déclaration d’enregistrement de l’organisme ou, à défaut, copie de l’accord de représentation signé avec un organisme agréé ayant son siège sur le territoire national ;

• un document exposant le projet d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le budget pour l’exercice en cours, le bilan et compte de résultat de l’exercice précédent ;

• le nom et l’adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l’organisme ;

• le relevé du ou des compte(s) bancaire(s) de l’organisme pour les douze ( 12) derniers mois ;

• la preuve de l’autorisation et/ou de l’habilitation délivrée sur le territoire sur lequel les organismes sont établis.

