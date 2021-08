‹‹ Nous avons battu un record de cinquante ans ! ›› (Alphonse da Silva)

Le Bénin a enregistré 64,42 % de taux de réussite au Baccalauréat session de juin 2021. Dans un entretien accordé à ‘’Les 4 Vérités’’, le Directeur de l’office du Bac (DOB) Alphonse da Silva a évoqué les raisons de ce taux inédit dans l’histoire du Bénin depuis 1970.

« J’avoue que moi-même j’ai été un peu surpris. Je savais que nous allions réaliser une bonne performance, mais aller jusqu’à battre un record de cinquante ans, je ne pouvais pas imaginer. C’est dire que si nous voulons travailler, pas moi-même, nous tous, et que nous avons quelqu’un qui nous insuffle ce souffle pour bien travailler, nous battons des records. Je crois que c’est aussi une performance du Président de la République », a confié le Directeur de l’office du Bac (DOB) Alphonse da Silva à ‘’Les 4 Vérités’’.

Ce taux inédit poursuit le Directeur de l’office du Bac, résulte du travail qui a été fait par le président de la République, le ministre de l’Enseignement supérieur, mes collaborateurs de l’office du baccalauréat, tous les ministres de l’Enseignement, tous les inspecteurs de l’enseignement secondaire, les professeurs, les superviseurs du baccalauréat. « Bref, c’est au peuple que nous devons ce taux-là », a-t-il déclaré.

Alphonse da Silva a aussi fait part des réformes instituées par l’organisation commune qu’est l’UEMOA. « Nous devons atteindre en 2024 cet objectif qui est d’organiser un Bac unique dans l’espace UEMOA, pour que certains ne disent pas que c’est un baccalauréat sénégalais, béninois, etc et que ce sont ces Bacs qui sont les meilleurs. Mais nous voulons aller vers l’objectif de l’unité africaine lié à notre organisation qu’est l’Union africaine, mais aussi à celui de l’UEMOA pour que nous ayons les mêmes conditions de travail et de performance, qui ne relèguent pas au second plan tel ou tel pays », a-t-il expliqué.

Dans le cadre des activités de l’UEMOA, le Dob Sénégalais était en mission au Bénin pour s’inspirer de l’expérience béninoise. « Il n’est plus là maintenant. C’est un autre qui est là. Nous avons de très bonnes relations avec le Sénégal, la Côte d’Ivoire, avec Madame la Deco. La Deco, c’est la Dec et la Dob réunies en Côte d’Ivoire. Elle aussi travaille pour que le Bac soit l’examen majeur en Côte d’Ivoire. Même le Dob togolais vient également ici (…). Même la Guinée Bissau, qui est un pays lusophone s’est accolée à nous pour organiser son Bac », a affirmé M. da Silva. A l’en croire, le Bac béninois est très apprécié en Europe, en Océanie, en Asie et en Amérique.

« Et lorsque vous dites que vous êtes titulaire du Bac béninois ! Et ceci ce n’est pas ma performance. Il faut rendre hommage à tous ceux qui m’ont précédé : Ekpodessi, Awanou, Orou Bagou, et tous ceux qui nous ont précédé, qui ont fait du baccalauréat un label », a indiqué Alphonse da Silva. Pour lui, il faut pouvoir maintenir le cap. « Il faudrait que celui qui viendra me remplacer puisse faire la même chose et qu’il puisse continuer, afin que ceci puisse être une fierté pour tout le peuple », ajoute le Dob.

A.A.A

24 août 2021 par