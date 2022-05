A Cœur Ouvert avec Roland GANFLE, chef section embouteillage

Découvrez chaque mois, un métier de la brasserie en immersion avec un agent de la SOBEBRA. Ce mois, Roland FANOU GANFLE, du haut de ses dix-neuf années d’ancienneté, nous parle de son quotidien de Chef Section Embouteillage.

Roland FANOU GANFLE a été embauché à la SOBEBRA en mars 2003 en tant qu’opérateur. Il a progressivement gravi les échelons en occupant tour à tour les postes d’opérateur, de chef d’équipe et de chef section embouteillage.

Dans les lignes qui suivent, il nous parle de ses missions, de ses challenges et comment y arriver.

Roland FANOU GANFLE

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

En tant que chef section embouteillage, mon travail se résume essentiellement à une fonction de suivi et de contrôle des opérations de ma section.

Mes tâches se répartissent comme suit :

Contrôle des opérations de ligne d’embouteillage afin d’assurer la bonne exécution des plannings d’embouteillage : de la dépalettisation des emballages vides au transfert des palettes de casiers pleins au magasin central ;

Gestion des MPC (Matières Premières et Consommables, ndlr) destinées à l’embouteillage. Cette tâche me permet de contrôler les quantités consommées ainsi que l’approvisionnement et la gestion efficiente des MPC ;

Contrôle des différents équipements de l’embouteillage afin de faire intervenir à temps les équipes de maintenance en cas de dysfonctionnement ;

Programmation et gestion des opérateurs et chefs d’équipe, veille du respect des consignes d’hygiène et de sécurité, évaluation, formation et motivation des collaborateurs, gestion des manœuvres et conducteurs de chariots saisonniers.

Quelles sont les qualifications requises pour votre poste ?

Pour devenir chef section embouteillage, il faut :

Obtenir le diplôme de BTS dans un domaine technique : mécanique, électricité, soudure, froid d’une part ;

Ensuite, une fois agent de la SOBEBRA, suivre trois (03) ans de formation à un poste de commandement au sein de l’entreprise, à la production ou à la maintenance.

Les atouts dont on doit disposer pour être un bon chef section à l’embouteillage sont : une bonne santé physique – faire preuve de rigueur - développer son sens de la communication – faire preuve de transparence – avoir une volonté de réussir à toute épreuve - être dynamique - savoir s’adapter aux changements, notamment aux nouvelles technologies - avoir le sens de l’observation – être réactif – rester professionnel.

Quels sont les défis à relever dans votre quotidien ?

Le défi le plus récurent est la gestion des emballages vides qui reviennent dans un état détérioré à la brasserie. Certains individus mettent du goudron, du ciment, des objets qui empêchent la laveuse de nettoyer correctement les bouteilles.

Ces emballages détériorés nous font perdre énormément de temps et ralentit toute la chaîne de production. C’est l’occasion de sensibiliser les uns et les autres sur cette situation et les exhorter à un meilleur comportement.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient travailler à la SOBEBRA ?

J’aimerais inviter les jeunes à choisir les filières techniques où nous avons besoin de ressources humaines compétentes. Etudier par exemple dans les domaines tels que : électricité, mécanique, soudure ou l’agro-alimentaire en général.

Pour ceux qui aspirent à devenir chef section embouteillage : être patient, travailler dur, être curieux, dynamique et pro actif.

