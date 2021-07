60,50% d’admissible au plan national, le Plateau 1er, l’Ouémé ferme la marche

Les résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de 2021, ont été proclamés, le dimanche 4 juillet 2021, au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

60,50%, c’est le taux d’admissibilité à l’examen du Bepc, session de juin 2021.

Le Plateau est 1er avec 68,73% de taux d’admis. Le Couffo vient en deuxième position avec 68,53% d’admis. Le Mono est classé 3ème avec 65,17%. Le département de l’Ouémé ferme la marche avec 53,67%.

Les candidats déclarés admissibles de la série scientifique MC sont attendus dans les centres pour les épreuves orales et sportives le mardi 06 juillet à partir de 7 heures. Les épreuves orales et sportives prennent fin le mercredi 07 juillet pour la série scientifique MC et la série littéraire ML.

CLASSEMENT PAR DÉPARTEMENT

Plateau 68,73% 1er sur le plan national Couffo 68,53% 2 ème sur le plan national Mono 65,17% 3 ème sur le plan national Zou 64,15 4 ème sur le plan national Borgou 64,03 5 ème sur le plan national Atlantique 63,03% 6eme sur le plan national Atacora 60,96% 7 ème sur le plan national Littoral 60,49% 8 ème sur le plan national Alibori 57,56% 9 ème sur le plan national Donga 54,31% 10 ème sur le plan national Collines 53,99% 11 ème sur le plan national Ouémé 53,67% 12 ème sur le plan national

