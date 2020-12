51 meilleures bachelières récompensées

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan a récompensé, mardi 1er décembre 2020, 51 jeunes filles qui ont obtenu une moyenne comprise entre 16 et 17, 5 au Baccalauréat 2020. Les lauréates ont reçu chacune une attestation de félicitation et d’encouragement, et un ordinateur portatif à l’issue d’un déjeuner qui s’est tenu à la salle Majestic de Cotonou. Selon la ministre, la cérémonie de reconnaissance s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’excellence prônée par le Chef de l’Etat Patrice Talon.

