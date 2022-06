500 agents de santé et 6000 communautaires à recruter

Un autre recrutement est annoncé à la suite des 1331 agents de santé recrutés cette année et déjà déployés dans les formations sanitaires du Bénin. Et ce sera pour le compte de l’année 2022, a indiqué le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, mardi 31 mai 2022, sur l’émission télévisée Le gouvernement en action.

« (…) Nous avons pour cette année 2022, prévu de recruter un peu plus de 500 agents de santé qualifiés », a annoncé Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé, mardi 31 mai 2022. L’objectif du gouvernement, à travers ce recrutement qui interviendra à la suite des 1331 nouveaux agents de santé déployés cette année, est de renforcer la présence de ressources humaines qualifiées dans les hôpitaux du Bénin. Plusieurs autres programmes sont prévus dans ce cadre. « Je prends un programme que nous avons avec la Banque islamique de développement qui va permettre de faire la pré-insertion des nouveaux médecins, des sages-femmes et infirmiers qui sortent des écoles de formation. Pendant deux ans, ces jeunes médecins, sages-femmes et infirmiers seront pré-insérés, vont travailler partout sur tout le territoire national et à la fin des deux ans on va leur donner des économies substantielles qui vont leur permettre après de pouvoir aller faire une spécialisation. Parce qu’aujourd’hui, il y a quelque chose de fondamental. Le Bénin n’a plus aujourd’hui de médecins spécialistes en tant que tel. Donc nous allons accompagner ces médecins, les mettre dans un processus de spécialisation pour que d’ici 5 à 10 ans nous puissions avoir une couverture efficace de nos besoins en médecins spécialistes », a expliqué le ministre de la santé sur l’émission télévisée Le gouvernement en action.

Il y aura également « plus de 6.000 agents de santé communautaires et relais communautaires que l’Etat va recruter et mettre à la disposition à la disposition des populations ».

Il faut préciser que le Chef de l’Etat Patrice Talon a annoncé pour son second quinquennat (2021-2026) le recrutement de trois mille agents de santé.

M. M.

1er juin 2022 par