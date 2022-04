5,4 millions d’euros d’équipements pour les pays de la CEDEAO

Dans le cadre du projet d’appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS), l’Union Européenne va fournir des équipements d’une valeur de 5,4 millions d’euros aux pays côtiers de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Les pays de la CEDEAO reçoivent des équipements de l’Union Européenne dans le cadre du projet d’appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS). Il s’agit d’un projet qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté maritimes dans le golfe de Guinée. Les équipements d’une valeur de 5,4 millions d’euros (environ 3,55 milliards FCFA) sont constitués de 30 bateaux à coques rigides et de matériels médicaux légaux. Les 4 et 5 avril 2022, un séminaire a été organisé à Abuja, au Nigérian, afin d’examiner et d’affiner les modalités de distribution de ces équipements dans les pays côtiers de la CEDEAO (Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal et Togo).

Les bateaux et matériels médicaux légaux seront fournis par le portugais Camões, IP. Camões en collaboration avec la marine portugaise. Cette dernière va assurer la formation et la maintenance connexes.

Selon la CEDEAO, « les bateaux et les équipements renforceront considérablement la capacité des pays bénéficiaires à faire respecter l’État de droit dans leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives adjacentes ».

