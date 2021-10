Une cinquantaine d’agents non vaccinés renvoyés de la mairie

Il a été procédé, lundi 25 octobre 2021, au contrôle de la preuve de la vaccination contre la Covid-19 à la mairie de la commune de Zogbodomey, département du Zou après la cérémonie des couleurs.

46 agents qui n’avaient pas le pass vaccinal ont été purement et simplement renvoyés de la mairie de Zogbodomey, lundi 25 octobre 2021, à l’issue d’un contrôle effectué après la cérémonie des couleurs.

Le maire de Zogbodomey, David Zinsou, a renvoyé les agents non vaccinés contre la Covid-19 en respect à la décision du gouvernement prise en Conseil des ministres le 20 octobre dernier et qui conditionne l’accès aux services publics ainsi qu’aux collectivités locales à la présentation d’une preuve vaccinale.

Sur présentation de leur carnet de vaccination ou d’un résultat de test Covid-19 PCR négatif, les agents renvoyés pourront reprendre service à la mairie de Zogbodomey.

