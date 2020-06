Une organisation religieuse basée en Corée du Sud dénommée « Shincheonji Eglise de Jésus » a déclaré que 4 000 membres de l’église, guéris du Covid-19, étaient volontaires pour faire un don de plasma afin d’aider au développement d’un nouveau traitement.

Si ces 4 000 personnes donnent chacun 500ml de sang, la valeur de la quantité totale du sang donné s’élèvera à environ 83 milliards de dollars, sur la base de l’indice de transaction actuel aux Etats-Unis. Un représentant des laboratoires Green Cross a déclaré : « Avec environ seulement 200 personnes guéries qui ont décidé de donner leur sang, il était difficile d’accélérer la recherche d’un traitement. Cette fois-ci avec le don du sang massif des membres de l’église de Shincheonji, le problème du manque de sang sera résolu. »

En début d’année, la propagation rapide du virus en Corée du Sud a fait de nombreuses victimes parmi les fidèles de l’église de Shincheonji de la ville de Daegu, où les signes précurseurs de la crise sont apparus avec la visite controversée d’un grand nombre de touristes chinois, avant la contamination de membres de l’église de Shincheonji.

Le président et fondateur de Shincheonji, M. Man Hee LEE, a confié que les membres de l’église sont encouragés à faire volontairement don de leur plasma sanguin et explique : « Comme Jésus s’est sacrifié et a donné son sang pour que nous ayons la vie, nous espérons que le sang des fidèles pourra aider à surmonter la situation actuelle. »

Un responsable de l’église a déclaré : « Nous voulons discuter avec les autorités sanitaires afin d’élaborer un plan détaillé concernant les dons. Certains membres guéris ont déjà fait un don personnel en signe de gratitude pour l’aide reçue de la part du gouvernement et des équipes médicales. Ils ont ainsi exprimé leur souhait de contribuer à la société. »

Certains gouvernements locaux en Corée du Sud ont déposé plainte alléguant que l’église de Shincheonji n’avait pas fourni une liste complète de ses installations et de ses membres et n’avait pas coopéré avec les autorités.

Cependant, le vice-ministre de la santé et du bien-être social, M. Kang-Lip KIM, a déclaré : « Il n’y a aucune preuve que Shincheonji a fourni une liste falsifiée ou incomplète. Il n’y avait que des différences mineures. » Des études universitaires sur Shincheonji et le Covid-19 ont également déclaré que l’église « a fourni la liste complète six jours après la demande du gouvernement », et « lorsque le gouvernement a demandé la liste des biens immobiliers, il n’était pas clair si les installations fermées étaient incluses. »

Un responsable des relations publiques de Shincheonji a déclaré que l’église coopérerait activement à l’enquête menée par les agences gouvernementales.

La République de Corée a reporté 12 535 cas confirmés de contamination et 281 décès dus au Covid-19.

