357 boulettes de chanvre indien saisis à Houéyogbé

Le démantèlement d’un réseau de voleurs de volaille et de cabris a permis à la Police de mettre la main sur une importante quantité de chanvre indien dans la commune de Houéyogbé, département du Mono.

357 boulettes de chanvre indien ont été découverts au domicile d’un présumé voleur à Houéyogbé dans le département du Mono. L’individu a transformé son domicile en un ghetto où venaient s’approvisionner des hors-la-loi.

Le mis en cause et trois autres malfrats présumés ont été arrêtés et placés en détention provisoire.

Les quatre (04) prévenus seront présentés au Procureur jeudi 4 novembre 2021.

3 novembre 2021